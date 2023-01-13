БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличена пенсия участников Второй мировой войны.

Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, размер ежемесячной пенсии Президента Азербайджана, выплачиваемой участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время Второй мировой войны на предприятиях, в управлениях и организациях города блокадного Ленинграда и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Жителям блокадного Ленинграда" с 1 января 2023 года установлен в размере 330 манатов.

До нынешнего повышения ежемесячная сумма президентской пенсии этой категории лиц составляла 300 манатов.