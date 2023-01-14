Символ победы Азербайджана гордо блеснул в Елисейском Дворце

БАКУ/Trend/- Сегодня посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эмманюэлю Макрону.

Примечательным стало появление посла Абдуллаевой в Елисейском дворце со значком Харыбюльбюль на груди - символом победы Азербайджана в 44-дневной войне. Это продуманный и тонкий ход азербайджанского дипломата, достойный высокой похвалы.

Это не на шутку расстроило армян, бросившихся в слезах проклинать и Макрона и Францию в целом. И ведь ещё только вчера мировое армянство буквально билось в экстазе от слов председателя национального собрания Армении Алена Симоняна, который заявил, что "Армения и Франция - две нации, одна цивилизация".

Заявление Симоняна было сделано на пресс-конференции со спикером парламента Франции Яэль Браун-Пиве, чьи высказывания имели эффект "холодного душа" для Армении. Французский чиновник ясно дала понять армянскому руководству, что Париж не собирается признавать независимость Карабаха, предоставлять Армении военную помощь и вводить санкции против Азербайджана.