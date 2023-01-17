Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание коллегии, посвященное работе, проделанной за прошлый год органами прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики в сфере надзора за исполнением законов, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, выступая на заседании коллегии со вступительной речью, прокурор Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиев отметил, что учреждение полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике согласно соответствующему указу главы азербайджанского государства, проводимые структурные реформы откроют широкие возможности для органов прокуратуры организовать свою деятельность на уровне требований дня. Затем он подробно проинформировал о проделанной за прошедший год работе.

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