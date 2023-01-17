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Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)

Политика Материалы 17 января 2023 18:41 (UTC +04:00)
Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание коллегии, посвященное работе, проделанной за прошлый год органами прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики в сфере надзора за исполнением законов, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, выступая на заседании коллегии со вступительной речью, прокурор Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиев отметил, что учреждение полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике согласно соответствующему указу главы азербайджанского государства, проводимые структурные реформы откроют широкие возможности для органов прокуратуры организовать свою деятельность на уровне требований дня. Затем он подробно проинформировал о проделанной за прошедший год работе.

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Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)
Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)
Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)
Обсуждена работа, проделанная за год органами прокуратуры Нахчывана (ФОТО)
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