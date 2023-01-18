Миссия ЕС на границе Азербайджана и Армении будет контрпродуктивной без согласия Баку – Лавров

БАКУ/Trend/ - Миссия ЕС на азербайджано-армянской границе будет контрпродуктивной, если будет разворачиваться без согласия Баку.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подтвердил готовность направить миссию ОДКБ на границу Азербайджана и Армении, однако отметил, что армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС.

"Несмотря на то, что мы союзники, что миссия [Организации Договора о коллективной безопасности] полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей, - сказал он. - Это граница с Азербайджаном, и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границе она может создавать дополнительные раздражители".

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