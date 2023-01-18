Азербайджан ждет от Армении согласия на очередной раунд переговоров по мирному соглашению - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о том, что якобы "уже месяц Ереван ожидает ответа от Баку в связи с предложениями по мирному договору", а также о "приостановке переговоров азербайджанской стороной".

Как сообщает в среду Trend, начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что подобные заявления армянской стороны вызывают удивление, учитывая, что именно Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между сторонами, в том числе подписания мирного договора.

"Хотелось бы еще раз напомнить армянской стороне, что переговоры по мирному соглашению идут не так, как это представлено Арменией. Известно, что текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года на встрече в Женеве и обсуждения по документу продолжились в Вашингтоне. Несмотря на согласие провести третью встречу в качестве продолжения переговорного процесса 23 декабря 2022 года в Москве, именно армянская сторона в одностороннем порядке не участвовала во встрече, к сожалению, тем самым нарушив переговорный процесс. Еще раз заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе пяти базовых принципов мирного процесса и проведению в короткие сроки очередной встречи по переговорам в качестве инициатора подготовки текста указанного соглашения. Азербайджанская сторона ждет от Армении согласия на проведение очередной встречи с целью переговоров по тексту мирного договора, а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу", - сказал Гаджизаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)