В "Общине Западного Азербайджана" прошли слушания по проекту "Концепции возвращения"

БАКУ /Trend/ - В "Общине Западного Азербайджана" прошли слушания с участием представителей интеллигенции и группы ученых и специалистов, связанные с предложениями по проекту "Концепции возвращения".

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Общины, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Общины, депутат парламента Азербайджана Азиз Алекберли сначала рассказал о задачах, стоящих перед Общиной в целом, подчеркнув, что идет работа над проектом "Концепция возвращения", выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря прошлого года в программном выступлении на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана во время открытия административного здания "Общины Западного Азербайджана".

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