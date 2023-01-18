Глава МИД Азербайджана принял нового посла Греции

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Греции Кристо Каподистриа.

Как сообщили в среду Trend в МИД, посол вручил копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Глава МИД Азербайджана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече был обсужден ряд вопросов, стоящих на повестке двустороннего сотрудничества, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также на многосторонних платформах. Министр Джейхун Байрамов, отметив встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Стокгольме и Лодзе в рамках заседаний Совета министров ОБСЕ, подчеркнул важность продолжения политического диалога между двумя странами, а также важность встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 1 октября прошлого года в рамках церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о процессе нормализации отношений, ведущемся между Азербайджаном и Арменией, шагах и инициативах, предпринимаемых Азербайджаном в этом направлении, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях страны, а также о неконструктивной позиции Армении.

В свою очередь Кристо Каподистриа подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами. Отметив, что между Азербайджаном и Грецией существует широкий потенциал сотрудничества, посол подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами в сферах туризма, энергетики, экономики, транспорта и других областях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества стран в рамках международных организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)