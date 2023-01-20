Азербайджанцы, отдавшие свою жизнь за Родину 20 января 1990 года, преподали миру урок патриотизма - Мехмет Юдже

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, отдавшие свою жизнь за Родину 20 января 1990 года, преподали всему миру урок патриотизма.

Об этом сказал в пятницу Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор, доктор Мехмет Юдже.

"20 января - День всенародной скорби. Во время январской трагедии 1990 года были убиты и ранены мирные жители, в том числе женщины и дети. Бойня, совершенная в тот день советскими войсками, до сих пор в памяти людей. В годовщину этой трагедии люди чтят память шехидов 20 Января. В этот день азербайджанский народ испытывает и горе, и чувство гордости. Азербайджанцы, отдавшие свою жизнь за Родину в тот день, преподали всему миру урок патриотизма. Азербайджан в то время не только открыл путь к своей независимости, но и вселил надежду на независимость в сердцах людей в других республиках СССР. С уважением чту память всех наших шехидов, погибших за независимость своей страны", - сказал он.

Отметим, что сегодня, 20 января в Азербайджане отмечается День всенародной скорби.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Первым, кто выразил свое отношение к этим кровавым событиям, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Выступив 21 января 1990 года в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением в связи с трагедией, Гейдар Алиев подверг резкой критике лиц, совершивших эти события. Гейдар Алиев заявил, что считает произошедшее чуждым праву, демократии, противоречащим гуманизму и провозглашенным в стране принципам строительства правового государства.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

Сегодня души всех наших шехидов радуются, потому что Азербайджан, ради которого они отдали свои жизни, восстановил свою территориальную целостность, победив в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанский народ никогда не забудет своих шехидов, светлая память о них всегда будет жить в сердцах народа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)