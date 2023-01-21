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По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)

Политика Материалы 21 января 2023 10:22 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз созданы условия для проезда автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

Как сообщает в суубботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд легкового автомобиля РМК из Ханкенди в направлении Лачина.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, свободно и нет никаких препятствий.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сорок первый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала легковая машина РМК (ФОТО)
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