Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу планирует посетить Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан в ближайшем будущем, сообщил Trend пресс-секретарь специального представителя Анри Дюкенн.

По его словам, Клаар уже прибыл в Армению для проведения серии регулярных консультаций на высоком уровне с руководством страны.

"Он планирует также посетить Баку в ближайшем будущем для проведения аналогичных консультаций, однако точные даты пока не подтверждены", - добавил он.

Напомним, что совсем недавно Специальный представитель ЕС был в Баку, где провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и обсудил усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений и возможные дальнейшие шаги.

Кроме того, как сообщают официальные лица Евросоюза, министры иностранных дел 27 стран ЕС намерены на сегодняшнем заседании утвердить новую миссию ЕС в Армении, что по мнению европейских дипломатов должно способствовать урегулированию ситуации в регионе.