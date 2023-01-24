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Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)

Политика Материалы 24 января 2023 19:22 (UTC +04:00)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе, несмотря на холодную погоду, продолжается уже сорок четвертый день.

Как сообщает во вторник сотрудник Trend, в течение дня был обеспечен беспрепятственный проезд по Лачинской дороге 51 автомобиля.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге проехало 51 транспортное средство (ФОТО)
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