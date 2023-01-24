О Лачинской дороге распространяется много ложной информации - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - О Лачинской дороге распространяется много ложной информации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала в интервью французскому сайту Revue Conflits посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

«Дорога не закрыта! По ней проезжают грузовики, есть множество видеокадров, отражающих свободное передвижение автомобилей миротворцев, Комитета Красного креста. В Азербайджане даже созданы "горячие линии", чтобы армянские жители могли звонить в случае чрезвычайных ситуаций. Правительство Азербайджана хочет подчеркнуть этим, что в случае необходимости оно рядом, готово помочь, откликнуться на их гуманитарные нужды», - сказала посол.

Как отметила Абдуллаева, азербайджанские экоактивисты проводят на этой территории акцию против незаконной военной и коммерческой деятельности, включая незаконную эксплуатацию природных ресурсов, наносящую серьезный ущерб окружающей среде.

Посол добавила, что в трехстороннем заявлении отмечается, что Лачинская дорога должна использоваться в гуманитарных целях, однако в течение этих двух лет наблюдается использование Арменией данной дороги для переброски оружия, мин и военных на территорию Азербайджана.

"За последний период на территории Азербайджана было обнаружено более 2700 мин армянского производства. Эти мины были произведены в 2021 году, в период после подписания трехстороннего заявления. По Лачинской дороге армяне перевозили противопехотные мины, чтобы воспрепятствовать возвращению бывших азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. После армянской оккупации в 1994 году с этих территорий были перемещены сотни тысяч азербайджанцев. Мы намерены восстановить этот регион как можно скорее, чтобы люди могли вернуться на свои земли. Конечно, Армения не хочет смириться с постконфликтной ситуацией, поэтому она продолжает перебрасывать на территорию Азербайджана оружие, боевиков и мины, чтобы не допустить возвращения бывших вынужденных переселенцев», - сказала она.

Отметим, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сорок четвертый день.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.