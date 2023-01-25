Проармянская позиция президента Макрона препятствует процветанию региона в целом и Армении в частности

БАКУ /Trend/ - В продолжающихся во Франции протестах против предложенной пенсионной реформы приняли участие уже более 1 миллиона человек, в стране царит хаос, а президент Эммануэль Макрон тем временем предпочитает делать вид, что у него все под контролем.

На фоне событий, происходящих в стране, пресс-служба Макрона сообщила о его встрече с представителями Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), а 25 января ожидается участие президента в ежегодном ужине CCAF стоимостью 200 евро на персону.

При другом стечении обстоятельств это не представляло бы важности в силу того, что ни встреча, ни ужин не приведут к каким-то существенным изменениям во внутренней или внешней политике.

Очевидно, что CAAF имеет, мягко говоря, весьма ограниченное влияние на глобальные политические процессы, а также непосредственно внутри страны. В принципе, встреча может служить интересам только армянской части электората. Однако все это несколько лицемерно, учитывая, что президент Макрон не демонстрирует особого желания реагировать на продолжающиеся социальные протесты во Франции. Это очень важный аспект, ведь возникает логичный вопрос, почему Эммануэль Макрон заинтересован в решении вопросов французских армян больше, чем остальных граждан страны? Еще один вопрос - насколько правомерно такое эксклюзивное отношение?

Интересно, что президентство Макрона характеризуется продолжительными протестами в стране. Первые протесты произошли после того, как он был объявлен победителем на выборах в 2017 году, еще до того, как официально вступил в должность. Каждый год пребывания Макрона у власти люди протестовали против его политики. Однако властью ничего не делалось для адекватного решения проблем населения.

Важно понимать, что с точки зрения внутренней политики, Эммануэль Макрон сохранил свой пост не благодаря своему политическому курсу, а вопреки ему. Альтернатива действующему президенту была хуже, и даже с учетом этого фактора победа была далась намного сложнее, чем хотелось бы самому Макрону.

Внешняя политика, основанная на антагонизме и тщеславии

Внешняя политика Франции в предыдущие годы не основывалась на прагматизме. Оглядываясь назад, можно сказать, что Франция могла бы иметь значительно большее влияние в наиболее важных глобальных политических вопросах, если бы придерживалась другой модели поведения.

Антагонизм Парижа в отношении Азербайджана основывается на двух факторах. Первый фактор – влияние армянской диаспоры на политическую жизнь Франции. Понятно, что политики хотят сохранить высокий уровень признания и известности в будущем, и один из способов достичь этого - прислушиваться к мнению электората. Для президента Макрона это представляет собой низкий уровень личного риска с высоким уровнем возможного вознаграждения. Ведь президент связан определенными ограничениями, и он не в состоянии выполнить желание каждого, даже если захочет.

Вторая причина – довольно натянутые отношения между Францией и Турцией. Неспособность президента Франции поддерживать конструктивные отношения с Анкарой и тесные связи между Азербайджаном и Турцией приводят к тому, что Эммануэль Макрон демонстрирует симптомы «туннельного видения» в отношении ситуации в регионе.

Другими словами, то, как президент Макрон видит всю динамику отношений между Азербайджаном и Арменией, заключается в чрезмерном упрощении вопроса для облегчения анализа.

Подходы «друг моего врага - мой враг» и «враг моего друга - мой враг» определяют, по крайней мере, отчасти, позицию Парижа по отношению к Баку. Это контрпродуктивно, с любой точки зрения. Руководствуясь вышеуказанными принципами, Франция существенно подорвала свои возможности стать игроком на Южном Кавказе. Учитывая то, как сейчас развивается ситуация, участие Франции в любом виде или форме в процессе построения мира будет довольно сложно задачей в силу отсутствия одобрения Азербайджана.

Важно понимать, что встречи с людьми, представляющими организации с небольшим влиянием, формируют во время кризиса образ слабого. Тем более, что в поле зрения президента Макрона есть более насущные вопросы.

Еще большей проблемой участия главы государства в этих мероприятиях является то, что оно дает ложные надежды и подпитывает ошибочный и враждебный нарратив, продвигаемый страной, не имеющей возможности добиться желаемых внешнеполитических результатов.

Что означает внешняя политика Франции для региона в целом и Армении в частности?

Возможно, Франция и возобновит свое обязательство поддерживать Армению. Может даже сделает что-то значимое. Результат, однако, будет проигрышным для Армении. Около 80 лет назад Европа переживала большой кризис, когда Вторая мировая война была в самом разгаре. Медленно, но верно сотрудничество между европейскими государствами развивалось во многом благодаря созданию Европейского объединения угля и стали после подписания соответствующего договора в 1951 году в Париже. Спустя несколько десятилетий экономическая и политическая интеграция между европейскими странами превратила регион в один из мировых экономических центров. Кроме того, Европейское объединение угля и стали стало катализатором более тесной интеграции, что привело к созданию Европейского союза.

Мы не говорим и не предполагаем, что подобные интеграционные механизмы будут иметь место на Южном Кавказе. Региональная специфика и другие переменные не указывают на то, что рост торговли всегда приводит к созданию наднациональных союзов. Однако несомненно, что и Азербайджан, и Армения могли бы выиграть от расширения торговли, поскольку это имело бы успокаивающий эффект и позволило бы сторонам инициировать более гладкий процесс постконфликтного построения мира.

Открыто поддерживая Армению, Франция лишает и Армению, и Азербайджан возможности пользоваться ценностями и принципами, защитником которых позиционирует себя Франция.

Роль, которую Франция могла бы сыграть в миростроительстве между Баку и Ереваном, была бы основана на ценностях, которые являются самым мощным оружием в арсенале мягкой силы европейских государств. Однако действия президента Макрона вселяют в Армении ложные надежды, ограничивают возможности Еревана и замедляют общий процесс.

Вся эта ситуация не является ни стратегической, ни тактической неожиданностью для Азербайджана. Лучшей иллюстрацией способности Азербайджана реагировать на недружественные решения Франции является дипломатическая победа над французскими усилиями по продвижению предвзятой антиазербайджанской резолюции в Совете Безопасности ООН. Опять же неспособность Франции адекватно оценить ситуацию нанесла ущерб позиции Армении и запятнала репутацию Парижа как страны, позиционирующей себя как защитника принципов международного права.

Франция вправе формировать свою внешнюю политику так, как считают нужным лица, принимающие ключевые решения в Париже, однако Армения должна понимать, что не все, что делает президент Макрон, отвечает интересам Еревана. Цепляясь за идеи, противоречащие установленным нормам, а также за мировоззрение, основывающееся на неоправданных амбициях, Армения теряет возможности, которые можно было бы использовать более эффективно.