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Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона

Политика Материалы 26 января 2023 13:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона

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БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона, является проектом, представляющим общий интерес.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в нашей стране Христосом Каподистриасом.

Глава государства также отметил, что Греция играет роль транзитной страны в доставке азербайджанского газа в другие европейские страны.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария и подчеркнул важность вклада этого проекта в энергетическую безопасность Европы.

Глава государства отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества между нашими странами не только в энергетической, но и в других сферах.

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