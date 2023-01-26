Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на международных учениях в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Карс продолжаются международные «Зимние учения – 2023» с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, военнослужащие других 17 стран, участвующих в учениях, наряду с азербайджанскими военнослужащими, выполняют задания в суровых климатических условиях и труднопроходимой местности.

В международных учениях основное внимание уделяется обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма, дальнейшему совершенствованию навыков личного состава по эффективному применению принятых на вооружение современных образцов вооружения и техники.

Отметим, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии достойно представляют Азербайджан на международных учениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)