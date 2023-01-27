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Сотрудник посольства Азербайджана в Иране рассказал о нападении на посольство (ВИДЕО)

Политика Материалы 27 января 2023 12:41 (UTC +04:00)
Сотрудник посольства Азербайджана в Иране рассказал о нападении на посольство (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сотрудник посольства, который пытался пресечь террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, рассказал о произошедшем.

Как сообщает в пятницу Trend, он рассказал о моменте гибели начальника службы охраны посольства Орхана Аскерова, отражении атаки террориста.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ниже представлен видеоролик, в котором сотрудник посольства Азербайджана в Иране рассказывает о вооруженном инциденте.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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