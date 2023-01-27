МИД Молдовы выразил соболезнования азербайджанскому народу

БАКУ /Trend/ - Молдова решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, гибель начальника службы безопасности и ранение двух охранников.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице МИД Молдовы в Twitter.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)