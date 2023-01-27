РФ готова провести трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении

БАКУ/Trend/ - Москва подтверждает готовность организовать не состоявшуюся ранее трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона подтверждает готовность организовать переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана, Армении в Москве под эгидой [главы МИД РФ] Сергея Лаврова. Об этом мы информировали и Баку, и Ереван, публично говорили на этот счет. Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то "подмораживания" переговорного процесса", - отметила дипломат.

Отметим, что в декабре прошлого года армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи в Москве.