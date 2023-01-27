Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня рано утром на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. В результате этого нападения был убит глава службы безопасности посольства, а двое охранников ранены.

Нападавшим был мужчина лет 50, вооруженный автоматом Калашникова. В более ранних сообщениях полиции Тегерана говорилось, что рядом с ним было двое детей, но запись с камеры наблюдения, опубликованная позже, показала, что он был один.

Согласно информированным источникам, виновником вооруженного инцидента является Ясин Хусейнзаде, гражданин Ирана. Есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, в первую очередь с КСИР [Корпус стражей Исламской революции].

Широкая кампания против Азербайджана, которая наблюдалась в иранской прессе и иранских офисах в последние месяцы, привела к этому нападению.

Однако это вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране не является беспрецедентным случаем.

Так, 9 ноября 1979 года, во время студенческой демонстрации, проходившей на улице Талегани (ранее Тахте-Джамшид) в Тегеране, в 09:00 несколько тысяч участников демонстрации приблизились к посольству США. Спустя несколько мгновений начался штурм посольства. Служба безопасности посольства применила слезоточивый газ, однако толпе, державшей фотографии аятоллы Хомейни, удалось открыть ворота и проникнуть внутрь. Полиция прибыла на место происшествия, но усилия по разгону толпы не дали результатов. Помещения посольства были захвачены в течение двух часов.

Студенты потребовали выдачи шаха Пехлеви, который находился в Нью-Йорке по медицинским показаниям. Американские дипломаты, разоруженные солдаты морской пехоты и офицеры, в общей сложности 90 человек, были взяты в заложники. Позже были освобождены неамериканцы, лица африканского происхождения и женщины. Однако 52 человека оставались в плену в течение 444 дней.

Гораздо позже, в ноябре 2011 года, нападения на два дипломатических представительства Великобритании в Тегеране были совершены участниками демонстрации в качестве ответа на введение дополнительных санкций против Ирана. Протестующие, вооруженные камнями, приспустили флаг в одном из зданий посольства и сожгли его. После этого они подняли флаг Исламской Республики в здании посольства.

До протестов Иранский опекунский совет (специальный надпарламентский орган) поддержал принятый днем ранее закон о снижении уровня дипломатических отношений с Великобританией до уровня временного поверенного в делах. Документ также включал в себя отказ от ряда проектов экономического сотрудничества.

Снижение уровня дипломатических отношений и протесты в Тегеране были ответными мерами на дополнительные санкции, введенные Великобританией против Ирана.

Великобритания решила ввести дополнительные санкции в результате нового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран работал над созданием ядерного оружия, и эта работа, возможно, продолжается. США, Израиль и ряд западных стран подозревают Иран в попытке создать ядерное оружие.

По словам очевидцев, толпа разгромила пост охраны перед посольством и разбила стеновую стойку. Сообщалось, что около 30 участников инцидента были задержаны.

В субботу, 2 января 2016 года, после того, как власти Саудовской Аравии объявили о казни 47 человек, в том числе шиитского проповедника, Иран сотрясла волна протестов. Посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападению, и начались народные демонстрации. Кроме того, казнь в Саудовской Аравии была осуждена многими политиками. Протесты послужили поводом для Эр-Рияда разорвать дипломатические отношения с Тегераном, обвинив его во "вмешательстве во внутренние дела Великобритании".

Нападение на дипломатическое представительство Азербайджана является продолжением антиазербайджанской истерии и политики эскалации, которую Иран проводит в течение длительного времени.

Очевидно, что все эти провокации - не что иное, как указание самих иранских властей и спецслужб.

Реальная ситуация такова: если бы охрана посольства не остановила нападение, все сотрудники посольства были бы убиты. При этом полиция в этом районе не предпринимала никаких попыток предотвратить теракт, и в настоящее время никаких оперативных действий не предпринимается.

Заявления иранской стороны являются ложью и направлены на отвлечение внимания от террориста, связанного с иранскими спецслужбами, и создание ложного мнения у местной и международной общественности. Ложь иранской стороны доказывает также видеозапись с камеры наблюдения в посольстве Азербайджана.