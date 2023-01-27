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Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)

Политика Материалы 27 января 2023 17:59 (UTC +04:00)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня рано утром на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. В результате этого нападения был убит глава службы безопасности посольства, а двое охранников ранены.

Нападавшим был мужчина лет 50, вооруженный автоматом Калашникова. В более ранних сообщениях полиции Тегерана говорилось, что рядом с ним было двое детей, но запись с камеры наблюдения, опубликованная позже, показала, что он был один.

Согласно информированным источникам, виновником вооруженного инцидента является Ясин Хусейнзаде, гражданин Ирана. Есть подозрения, что он связан со спецслужбами Ирана, в первую очередь с КСИР [Корпус стражей Исламской революции].

Широкая кампания против Азербайджана, которая наблюдалась в иранской прессе и иранских офисах в последние месяцы, привела к этому нападению.

Однако это вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране не является беспрецедентным случаем.

Так, 9 ноября 1979 года, во время студенческой демонстрации, проходившей на улице Талегани (ранее Тахте-Джамшид) в Тегеране, в 09:00 несколько тысяч участников демонстрации приблизились к посольству США. Спустя несколько мгновений начался штурм посольства. Служба безопасности посольства применила слезоточивый газ, однако толпе, державшей фотографии аятоллы Хомейни, удалось открыть ворота и проникнуть внутрь. Полиция прибыла на место происшествия, но усилия по разгону толпы не дали результатов. Помещения посольства были захвачены в течение двух часов.

Студенты потребовали выдачи шаха Пехлеви, который находился в Нью-Йорке по медицинским показаниям. Американские дипломаты, разоруженные солдаты морской пехоты и офицеры, в общей сложности 90 человек, были взяты в заложники. Позже были освобождены неамериканцы, лица африканского происхождения и женщины. Однако 52 человека оставались в плену в течение 444 дней.

Гораздо позже, в ноябре 2011 года, нападения на два дипломатических представительства Великобритании в Тегеране были совершены участниками демонстрации в качестве ответа на введение дополнительных санкций против Ирана. Протестующие, вооруженные камнями, приспустили флаг в одном из зданий посольства и сожгли его. После этого они подняли флаг Исламской Республики в здании посольства.

До протестов Иранский опекунский совет (специальный надпарламентский орган) поддержал принятый днем ранее закон о снижении уровня дипломатических отношений с Великобританией до уровня временного поверенного в делах. Документ также включал в себя отказ от ряда проектов экономического сотрудничества.

Снижение уровня дипломатических отношений и протесты в Тегеране были ответными мерами на дополнительные санкции, введенные Великобританией против Ирана.

Великобритания решила ввести дополнительные санкции в результате нового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран работал над созданием ядерного оружия, и эта работа, возможно, продолжается. США, Израиль и ряд западных стран подозревают Иран в попытке создать ядерное оружие.

По словам очевидцев, толпа разгромила пост охраны перед посольством и разбила стеновую стойку. Сообщалось, что около 30 участников инцидента были задержаны.

В субботу, 2 января 2016 года, после того, как власти Саудовской Аравии объявили о казни 47 человек, в том числе шиитского проповедника, Иран сотрясла волна протестов. Посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападению, и начались народные демонстрации. Кроме того, казнь в Саудовской Аравии была осуждена многими политиками. Протесты послужили поводом для Эр-Рияда разорвать дипломатические отношения с Тегераном, обвинив его во "вмешательстве во внутренние дела Великобритании".

Нападение на дипломатическое представительство Азербайджана является продолжением антиазербайджанской истерии и политики эскалации, которую Иран проводит в течение длительного времени.

Очевидно, что все эти провокации - не что иное, как указание самих иранских властей и спецслужб.

Реальная ситуация такова: если бы охрана посольства не остановила нападение, все сотрудники посольства были бы убиты. При этом полиция в этом районе не предпринимала никаких попыток предотвратить теракт, и в настоящее время никаких оперативных действий не предпринимается.

Заявления иранской стороны являются ложью и направлены на отвлечение внимания от террориста, связанного с иранскими спецслужбами, и создание ложного мнения у местной и международной общественности. Ложь иранской стороны доказывает также видеозапись с камеры наблюдения в посольстве Азербайджана.

Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
Иранская "традиция" террористических нападений на диппредставительства продолжается (ФОТО)
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