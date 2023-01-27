Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - 27 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов решительно осудил теракт против нашего посольства в Иране, в результате которого погиб один и получили ранения двое сотрудников диппредставительства.

Азербайджанская сторона, исходя из "Венской конвенции о дипломатических сношениях", еще раз напомнила иранской стороне, что принимающая сторона обязана защищать здание посольства от любых нападений и обеспечивать безопасность его сотрудников.

Министр потребовал от компетентных органов Ирана немедленного привлечения к ответственности лица, совершившего террористический акт, тщательного расследования, выявления и наказания других участников, причастных к организации и совершению преступления.

Глава МИД Ирана выразил соболезнования семье погибшего, руководству и народу Азербайджана. Он отметил, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, и в настоящее время идет расследование дела По словам иранского министра безопасность посольства Азербайджана и персонала повышена до самого высокого уровня.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту ношения оружия и убийства дипломата, он будет подвергнут высшему наказанию. Было отмечено, что расследуется деятельность дипломатического полицейского органа Ирана, ответственного за территорию посольства.

Иранский министр выразил надежду, что в результате этого события отношения между двумя странами не станут более напряженными.

(Перевод: Фидан Мустафаева)