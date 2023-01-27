Румыния решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Румыния глубоко сожалеет о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране и решительно осуждает это действие.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом МИД Румынии написало на своей странице в Twitter.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаем соболезнования Азербайджану и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.