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Румыния решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Политика Материалы 27 января 2023 22:35 (UTC +04:00)
Румыния решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

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БАКУ /Trend/ - Румыния глубоко сожалеет о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране и решительно осуждает это действие.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом МИД Румынии написало на своей странице в Twitter.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаем соболезнования Азербайджану и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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