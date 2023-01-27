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Украина осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране - МИД

Политика Материалы 27 января 2023 23:32 (UTC +04:00)
Украина осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране - МИД

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БАКУ/Trend/- Украина решительно осуждает сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и двое сотрудников получили ранения. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает Trend.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым», — написал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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