Подписаны азербайджано-египетские документы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 января по окончании встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает Trend, «Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством водных ресурсов и ирригации Арабской Республики Египет в области управления водными ресурсами» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Египта Самех Хассан Шукри.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Арабской Республики Египет в области культуры» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Египта Самех Хассан Шукри.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли и промышленности Арабской Республики Египет» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр планирования и экономического развития Египта Хала Хелми Эль Саид.