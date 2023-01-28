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НАТО осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране - спецпредставитель

Политика Материалы 28 января 2023 20:19 (UTC +04:00)
НАТО осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране - спецпредставитель

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - НАТО осуждает вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого один сотрудник посольства погиб, а двое других получили ранения, заявил специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, передает Trend со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Акты насилия в отношении дипломатических представительств неприемлемы. Соболезную семье погибшего и Министерству иностранных дел Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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