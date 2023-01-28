Экс-президент Генассамблеи ООН осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Президент 75-й Генеральной Ассамблеи ООН (2020-2021 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Trend, об этом Бозкыр написал на своей странице в Twitter.

"Я осуждаю вооруженное нападение на посольство братского Азербайджана в Тегеране. Выражаю соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства в результате этого нападения, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.