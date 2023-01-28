Президент Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов

БАКУ /Trend/ -Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Президент Азербайджана выразил соболезнования Президенту Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с совершенным в Израиле террористическим актом, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Израиля поблагодарил главу нашего государства за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.