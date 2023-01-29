БАКУ /Trend/ - Малайзия решительно осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько сотрудников посольства получили ранения.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Малайзии.

"Малайзия подтверждает свою твердую позицию, отвергая любые акты насилия и терроризма во всех их формах, и призывает к скорейшему привлечению к ответственности лиц, совершивших это гнусное нападение.

Малайзия выражает свои глубочайшие соболезнования семье жертвы этого преступного акта, а также правительству и народу Азербайджанской Республики.

Посольство Малайзии в Тегеране внимательно следит за развитием событий и активно поддерживает связь с местными властями для получения последнего обновления безопасности", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.