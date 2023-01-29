Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Самолет с телом Орхана Аскерова и эвакуируемыми сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 29 января 2023 22:02 (UTC +04:00)
Самолет с телом Орхана Аскерова и эвакуируемыми сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/- Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку, передает в воскресенье корреспондент Trend из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Также в Баку доставлено тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Самолет с телом Орхана Аскерова и эвакуируемыми сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Самолет с телом Орхана Аскерова и эвакуируемыми сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Самолет с телом Орхана Аскерова и эвакуируемыми сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Самолет с телом Орхана Аскерова и эвакуируемыми сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости