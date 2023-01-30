Парагвай осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Правительство Парагвая осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД Парагвая в Twitter, передает Trend.

"Правительство Парагвая осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, заявляет о неприемлемости данных действий, выражает соболезнования семье погибшего, надеется на скорейшее выздоровление пострадавших и оперативное выяснение фактов", - отметили в министерстве.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.