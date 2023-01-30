Сотрудничество в рамках "каспийской "пятерки" играет особую роль - Володин

БАКУ/Trend/ - РФ рассчитывает, что конференция с участием председателей парламентов "каспийской "пятерки" состоится в каждой из стран поочередно. Об этом заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в Меджлисе (парламенте) Туркменистана, передает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая высокую геополитическую и экономическую значимость Каспия, сотрудничество в рамках "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Иран) играет сегодня особую роль. Практической реализации договоренностей, достигнутых главами пяти государств, будет способствовать формирование парламентского измерения "каспийской пятерки", - сказал председатель Думы.

"Рассчитываем, что конференция с участием председателей парламентов прикаспийских стран состоится в каждом из государств поочередно", - подчеркнул он.