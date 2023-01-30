Лидеры религиозных конфессий Азербайджана принимают участие в траурной церемонии шехида Орхана Аскерова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий Азербайджана принимают участие в траурной церемонии шехида Орхана Аскерова.

Как сообщает в понедельник Trend, в настоящее время на траурной церемонии присутствуют председатель Управления Мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукур Пашазаде, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоронов, руководитель общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и глава Албано-удинской общины Роберт Мобили.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено сегодня на второй Аллее шехидов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)