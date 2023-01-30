Азербайджанцы Германии резко осудили нападение на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в Германии, распространили заявление в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в заявлении, распространенном Мюнхенским культурным центром азербайджанцев, "Домом Азербайджана" в Мюнхене, Центром германо-азербайджанской дружбы и "Мостом дружбы Германия-Азербайджан", был решительно осужден террористический акт, в результате которого погиб начальник службы безопасности Орхан Аскеров и ранены два сотрудника посольства.

Диаспорские организации призвали немецкую общественность и международное сообщество выразить протест в связи с этим кровавым террористическим актом, а также принять меры в юридической и политической плоскости для предотвращения провокаций, направленных на дестабилизацию в регионе.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)