Диппредставительство Казахстана выразило соболезнования посольству Азербайджана в РФ

БАКУ/Trend/ - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации направило дипломатическому представительству Азербайджана в Москве Ноту в связи с вооруженным нападением на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в РФ.

В Ноте отмечается, что Посольство Казахстана в России выражает свои глубокие соболезнования семье и близким погибшего в результате вооруженного нападения Орхана Аскерова и желает скорейшего выздоровления раненым Васифу Тагиеву и Махиру Иманову. Кроме того, подчёркивается, что любое вооруженное нападение на мирных людей, в том числе лиц, находящихся на дипломатической службе за рубежом, противоречит принципам международного права и нормам человеческой морали.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено сегодня на второй Аллее шехидов.