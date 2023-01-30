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Президент Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика

Политика Материалы 30 января 2023 18:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика

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БАКУ /Trend/ - Я поручил всем членам нашей делегации быть на постоянной связи с коллегами для решения важных вопросов двусторонней повестки дня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с Президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе.

«Конечно, на первом месте в нашей повестке дня стоит энергетика. И сегодня мы подпишем важный Меморандум о взаимопонимании, который я считаю очень важным шагом, поскольку это первый документ, который будет подписан для того, чтобы дать старт деятельности в сфере поставок природного газа», - отметил глава государства.

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