Важно очистить информационное пространство Азербайджана от иранской шпионской сети - Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - Важно очистить информационное пространство Азербайджана от иранской шпионской сети.

Об этом сказал во вторник Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Говоря об операции спецслужб и правоохранительных органов по разоблачению шпионской сети Ирана, он выразил уверенность, что информационное пространство страны будет защищено от предателей Родины.

По его словам, обеспечение информационной безопасности государства - довольно непростая миссия.

"Сегодня информационная безопасность страны является таким же важным направлением, как и неприкосновенность ее границ, и это требует не меньшего внимания", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что наличие в информационном пространстве лиц, действующих против страны - это информационный терроризм, и порой число жертв информационного терроризма превышает число жертв теракта в его обычном понимании.

"Именно с этой точки зрения наше общество должно занять бескомпромиссную позицию в отношении тех, кто действует против интересов азербайджанского народа, государства", - сказал Мирзабейли