Главы МИД Азербайджана и России обсудили текущую ситуацию в связи с Лачинской дорогой

БАКУ /Trend/ - 31 января 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние вопросы между Азербайджаном и Россией, меры по обеспечению мира и стабильности в регионе, в том числе текущая ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Министр Джейхун Байрамов с сожалением отметил, что требования протестующих прекратить незаконную экономическую деятельность и злоупотребление Лачинской дорогой на территории Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, до сих пор не выполнены. Он напомнил, что утверждения о якобы "блокаде" и гуманитарной ситуации не имеют под собой никаких оснований.

Министр Джейхун Байрамов привлек внимание к тому, что, несмотря на то, что Армения в течение 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана, сразу после войны Азербайджан выступил с предложениями по налаживанию и нормализации отношений с Арменией, предпринял усилия для достижения договоренности в направлении делимитации, открытия транспортных и коммуникационных линий и достижения мирного соглашения с Арменией. Министр отметил, что провокации армянской стороны препятствуют этому.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.