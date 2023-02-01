Президент Ильхам Алиев: Азербайджан тщательно расследует террористический акт, совершенный в здании нашего посольства в Тегеране

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Азербайджан тщательно расследует террористический акт, совершенный в здании нашего посольства в Тегеране.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал 1 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема министра национального образования Турции Махмута Озера и группы членов Великого Национального собрания Турции в формате видеоконференции.

Махмут Озер выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью начальника службы охраны посольства Азербайджанской Республики в Тегеране Орхана Аскерова во время террористического акта, совершенного в здании диппредставительства.

Глава государства поблагодарил за соболезнования. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что террорист был нейтрализован в результате героизма другого сотрудника охраны посольства, тем самым было предотвращено нападение вооруженного лица на остальных сотрудников посольства и членов их семей. Глава государства сообщил, что в настоящее время Азербайджан тщательно расследует этот террористический акт. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на то, что террористический акт, совершенный этим лицом в здании нашего посольства, длился значительное время, никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было.