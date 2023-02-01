Новое абсурдное утверждение иранского режима - террорист помещен в психиатрическую больницу

БАКУ /Trend/ - Иранский режим поместил Ясина Гусейнзаде, гражданина Ирана, совершившего теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, в психиатрическую больницу.

Напомним, что при нападении на посольство был убит начальник службы безопасности и ранены двое охранников посольства.

В тот же день глава полиции Тегерана сказал, что Гусейнзаде "пришел в посольство с двумя малолетними детьми" и "инцидент произошел на семейно-бытовой почве". Затем с теми же утверждениями стали выступать различные высокопоставленные представители иранского режима. Но обнародованные факты еще раз продемонстрировали полную абсурдность этих утверждений.

Похоже, что иранский режим, увидев это, решил пустить в ход другой прием. Якобы специалисты Управления экспертизы Тегерана осмотрели Ясина Гусейнзаде и установили, что он болен шизофренией, и должен быть помещен в больницу на месяц.

Однако иранская сторона должна осознать, что подобными попытками она ничего не сможет добиться. Иран обязан установить и привлечь к ответственности лиц, совершивших вероломный теракт против азербайджанского посольства.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.