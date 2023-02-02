Открытие Зангезурского коридора выгодно для всех сторон – Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора пойдет на пользу всем сторонам, и принесет мир и стабильность всему региону.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время "Дня высокопоставленного наблюдателя", в рамках проводимых в Турции международных "Зимних учений – 2023".

Он отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан, будет поддерживать его и впредь.

"Для достижения мира и безопасности стран мы надеемся, что этот проект будет реализован в самое ближайшее время",- сказал Акар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)