Румыния является первым членом ЕС, подписавшим с Азербайджаном документ о стратегическом партнерстве - Клаус Йоханнис

БАКУ /Trend/ - Регион Южного Кавказа имеет важное значение как для Румынии, так и для Европейского Союза.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

«Азербайджан является первой страной в регионе Южного Кавказа, сотрудничество с которой Румыния вывела на уровень стратегического партнерства, это произошло в 2009 году. Наряду с этим, наша страна является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном такой документ о стратегическом партнерстве», - отметил Президент Румынии.