Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Румыния, как стратегические партнеры, будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности

БАКУ/Trend/ - Участие Президента Румынии в 9-й министерской встрече в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору демонстрирует значение, придаваемое этой страной вопросам энергетической безопасности.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«В первую очередь, я бы хотел поприветствовать Президента Румынии, находящегося с официальным визитом в Азербайджане и поблагодарить его за участие в сегодняшнем важном мероприятии. Эта встреча демонстрирует значение, придаваемое Румынией вопросам энергетической безопасности. Наши будущие совместные шаги будут предприниматься в тесной координации между нашими двумя странами, являющимися стратегическими партнерами», - сказал глава государства.