Президент Ильхам Алиев: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности

БАКУ/Trend/ - В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства отметил, что прежде всего, важный документ, который был подписан в Баку Президентом Азербайджана и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Это документ о стратегическом партнерстве в области энергетики, который был подписан в июле этого года и который фактически является четкой дорожной картой для наших будущих планов», - подчеркнул глава государства.