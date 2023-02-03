Награждены лица, участвовавшие в предотвращении теракта в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - 3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении лиц, участвовавших в предотвращении террористического акта, совершенного против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает Trend, в соответствии с Распоряжением, за мужественные и решительные действия при выполнении служебного долга в условиях реальной угрозы для жизни и здоровья при предотвращении террористического акта, совершенного 27 января 2023 года против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, Тагиев Васиф Натиг оглу награжден орденом «Рашадат» 1-й степени. Также Аскеров Орхан Ризван оглу (посмертно) и Иманов Махир Кямиль оглу награждены медалью «За Отчизну».