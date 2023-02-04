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В Сухопутных войсках прошли практические упражнения по огневой подготовке (ВИДЕО)

Политика Материалы 4 февраля 2023 10:28 (UTC +04:00)
В Сухопутных войсках прошли практические упражнения по огневой подготовке (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, выполнены практические упражнения стрельб из стрелкового оружия и снайперских винтовок.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, до начала стрельб личному составу были разъяснены правила безопасности, проведены занятия в целях повышения теоретических знаний военнослужащих.

Ознакомившись с условиями стрельб, военнослужащие различных подразделений успешно выполнили на тренировочных площадках задачи по приведению оружия в боевую готовность и уничтожению условного противника.

В ходе учебных огневых тренировок, проводимых в полевых условиях, основное внимание уделено повышению навыков личного состава по уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.
Основное внимание на занятиях учебных стрельб, проводимых в полевых условиях, было уделено уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.

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