Австралийскую общественность призвали не верить лжи Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община призвала общественность Австралии не верить лжи армянских сепаратистов на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в обращении, распространенном Ассоциацией азербайджанцев Австралии, Ассоциацией дружбы Азербайджан-Австралия-Турция, Ассоциацией культуры Австралия-Азербайджан и Обществом азербайджанцев Квинсленда, говорится, что Армения и армянские сепаратисты беззастенчиво пытаются использовать любую возможность с целью обмануть мировое сообщество, в том числе делая политические призывы во время спортивных соревнований. Наглядным примером этого является видеозапись, которую сделал Карен Качанов во время теннисного турнира "Australian Open-2023", в поддержку армянских сепаратистов.

В обращении азербайджанской общины дана подробная информация об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, отмечено, что бесчисленные провокации со стороны Армении, игнорирующей международно-правовые нормы, опираясь на своих покровителей, привели к началу осенью 2020 года второй карабахской войны, о том, что Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции ООН, освободив свои земли от армянской оккупации.

"Однако и в последующий период Армения продолжила свою политику против Азербайджана. На территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев, она совершает экологический террор и наносит большой ущерб природе. Не предоставляя точные карты установленных ею во время оккупации мин, она осуществляет минный террор против мирного населения Азербайджана. Так, после окончания войны в этих районах погибло 45 мирных азербайджанцев, а 231 человек получил ранения различной степени тяжести", - отмечается в обращении.

Наши соотечественники, отреагировав на произошедшее на «Australian Open-2023», призвали австралийскую общественность поддержать справедливую позицию Азербайджана и осудить действия Армении. Отметим, что активисты диаспоры, проживающие в разных городах Австралии, направили многочисленные письма на официальный сайт «Australian Open-2023», Австралийской федерации тенниса и авторитетным телеканалам, выразив протест в связи с этим недопустимым инцидентом.