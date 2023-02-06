Для оказания помощи Турции готовится второй самолет из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев дал поручение направить спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Турцию.

Как сообщает в понедельник Trend, в ближайшие часы будет отправлена спасательная группа из 370 человек.

Экипаж будет отправлен специальным рейсом в аэропорт Аданы.

Азербайджанская сторона также доставит в зону бедствия оборудование и предметы первой необходимости. С этой целью готовится второй самолет.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)