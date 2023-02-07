Политический диалог между Азербайджаном и Египтом находится на высоком уровне - Мустафа Мадбули

БАКУ /Trend/ - Политический диалог между Азербайджаном и Египтом находится на высоком уровне.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся с визитом в этой стране.
Он отметил, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году.
Премьер-министр отметил, что визит в январе Президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси в Азербайджан позволит углубить сотрудничество в ряде сфер.
Мадбули отметил, что Азербайджан и Египет имеют хорошие возможности для широкого сотрудничества в экономической сфере, в том числе в таких областях, как промышленность, торговля, транспорт, сельское хозяйство. Он также отметил важность связей в гуманитарной сфере.
Он сказал, что Египет поддерживает установление мира между Азербайджаном и Арменией.
По словам Мадбули, сотрудничество между парламентами способствует дальнейшему углублению отношений между нашими странами.
Гафарова выразила удовлетворение текущим уровнем развития отношений между нашими странами. Подчеркнув, что договорно-правовая база между Азербайджаном и Египтом достаточно богата, она отметила хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в экономической и торговой сферах.
Спикер отметила важную роль отношений между нашими парламентами в двусторонних отношениях и обратила внимание на хороший уровень сотрудничества в этой сфере.
(Перевод: Фидан Мустафаева)