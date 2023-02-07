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Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО

Политика Материалы 7 февраля 2023 11:42 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал на своей странице в социальных медиа глава представительства Азербайджана при альянсе Джафар Гусейнзаде.

"Мы встретились с Джулианной Смит, постоянным представителем США при НАТО. В рамках встречи, наряду с партнерством Азербайджан-НАТО, обсуждались процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуация вокруг Лачинской дороги и другие региональные вопросы",- сказал он.

Гусейнзаде также высоко оценил оперативную и всемерную поддержку США в связи с нападением на наше посольство в Иране.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО
Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО
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