БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал на своей странице в социальных медиа глава представительства Азербайджана при альянсе Джафар Гусейнзаде.

"Мы встретились с Джулианной Смит, постоянным представителем США при НАТО. В рамках встречи, наряду с партнерством Азербайджан-НАТО, обсуждались процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуация вокруг Лачинской дороги и другие региональные вопросы",- сказал он.

Гусейнзаде также высоко оценил оперативную и всемерную поддержку США в связи с нападением на наше посольство в Иране.

(Перевод: Фидан Мустафаева)