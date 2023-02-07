Бригада военно-медицинской службы азербайджанской армии вылетела в Турцию

БАКУ /Trend/ - Группа военврачей и медицинский персонал Вооруженных сил Азербайджана направлена в Турцию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что по указанию Президента Ильхама Алиева группа военно-медицинских специалистов азербайджанской армии в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов находятся в зоне стихийного бедствия в Турции.

В целях выявления и эвакуации граждан Азербайджана, пострадавших от землетрясения, в посольстве Азербайджана в Турции, генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе действуют оперативные штабы.

6 февраля, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в составе 420 человек были отправлены в Турцию.

Сегодня в утренние часы в братскую страну были отправлены мобильный полевой госпиталь и медперсонал в составе 41 человека. Следующим самолетом были отправлены 3 контейнера с палатками, теплыми одеялами, обогревателями, а также еще один мобильный полевой госпиталь.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)