По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направляет гуманитарную помощь в зону землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - По поручению Первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, для поддержки пострадавших при разрушительном землетрясении в Турции 6 февраля, Фонд направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

В этой связи в Турцию будет отправлен спецборт, который доставит в страну различные лекарственные препараты, кислородные маски, фильтры, перевязочные материалы, шины, носилки и другое оборудование и медицинские принадлежности для пострадавших в результате этой трагедии.

Командированные в Турцию сотрудники Фонда доставят гуманитарную помощь пострадавшим в зоне, где произошло землетрясение.

Отметим, что Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в своем соболезновании в связи с этой трагедией подчеркнула, что боль турецкого народа – наша боль, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

Фонд Гейдара Алиева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ходе постигшей турецкий народ трагедии, желает выздоровления раненым.